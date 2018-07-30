Jeremy Meeks ve sevgilisi Bodrum'da

Amerika’da yasa dışı silah bulundurmak suçundan cezaevinde yatarken paylaştığı bir fotoğrafla şöhreti yakalayan, tahliyesinin ardından dünyanın en ünlü modelleri arasına katılan Jeremy Meeks, tatil için Bodrum’a geldi.

Jeremy Meeks, Topshop’ın varisi olan sevgilisi Chloe Green ve oğulları Jayden’ın bulunduğu mega yat, önceki gün Yalıkavak açıklarına demirledi. Ünlü modelin müstakbel kayınpederi Philip Green’e ait olan 90 metrelik Lionheart adlı yat, görüntüsüyle tüm tatilcilerin ilgi odağı oldu. Çift, önceki gün zodyakla Yalıkavak Marina’ya gitti. Sevgilisiyle mağazaları dolaşıp alışveriş yapan Meeks, o sırada görüntü alan habercileri fark edince gülümseyerek el salladı.

Mavi yolculuğa Fransa’nın Antibes kıyılarından başladıkları öğrenilen çiftin, Yunanistan’ın Ithaki adasının ardından Bodrum’a uğradığı öğrenildi.

3 asansör, 1 helikopter pisti

Forbes dergisine göre serveti 4.8 milyar dolar olan Philip Green’e ait Lionheart adlı mega yatta neredeyse yok yok. 90 metrelik, 5 katlı yatta 12 kamara bulunuyor. Yatta, katlar arasında rahat dolaşabilmek için üç farklı noktada asansör, jakuziler ve yüzme havuzunun yanı sıra bir de helikopter pisti var.

Vira Haber