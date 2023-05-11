Jimmy Key Universail Ödülleri Sahiplerini Buldu

Bu sene 12.’si düzenlenen Geleneksel Jimmy Key Universail Yelken Yarışları 15 üniversiteden toplam 285 öğrencinin 30 takım olarak yarışarak, öğrencilerle birlikte toplam 430 sporcunun katılımıyla gerçekleşti.

12. Jimmy Key Universail 2023 Yelken Yarışları, URLA Yelkenci Topluluğu URİYAT, Urla Yat Kulübü ve Jimmy Key işbirliğiyle gerçekleşti. Urla İskele’de düzenlenen Jimmy Key Universail 2023 Yelken Yarışı, 15 üniversiteden toplam 285 öğrencinin 30 takım olarak yarışarak, öğrencilerle birlikte toplam 430 sporcunun katılımıyla gerçekleşti. Yarışta birinci grupta Yaşar Üniversitesi, İzmir Ekonomi Üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi, ikinci grupta ise; Ege Üniversitesi, Galatasaray Üniversitesi ve Bilkent Üniversitesi kazanan takımlar oldu.

Yarışta IRC sınıfında 4 grup 14 tekne ve destek sınıfında 5 grup 16 tekne yarıştı. Başhakem Eşref Uzun ve URİYAT yönetiminin planlaması üzerine ilk gün 2, ikinci gün bir yarış gerçekleştirildi. Bu sene sloganı “100. Yıl Cumhuriyet Kupası” olan yarışlarda 10 farklı kategoride 30 yelken takımı ödül aldı. Jimmy Key Yönetim Kurulu Başkanı Elvan Ünlütürk birinci grupta kazanan Yaşar Üniversitesi, İzmir Ekonomi Üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi yelken takımlarına kupalarını takdim etti.

Vira Haber