Resilient Lady Bodrum Cruise Port’a Demir Attı

Kruvaziyer sektörünün eğlence odaklı yeni gemisi Resilient Lady, yıl boyunca Bodrum’a 16 sefer yapacak.

Global Ports Holding Doğu Akdeniz Limanları Direktörü Aziz Güngör, "Global Ports Holding’in yapmakta olduğu ciddi tanıtım çalışmaları ve Bodrum’un bir marka olarak son yıllarda dünyadaki lüks bilinirliğinin artması ile doğru orantılı olarak Bodrum’a lüks kruvaziyerlerin de ilgisi arttı” dedi.

Global Yatırım Holding’in iştiraki ve dünyanın en büyük kruvaziyer liman işletmecisi Global Ports Holding’in portföyünde yer alan Bodrum Cruise Port, Virgin Voyages’ın filosuna yeni kattığı Resilient Lady’e ev sahipliği yapıyor. Dünyaca ünlü iş adamı Richard Branson tarafından kurulan Virgin Voyages’ın ilk seferini gerçekleştiren Resilient Lady kruvaziyer gemisi, Türkiye’den sadece Bodrum Cruise Port’u rotasına ekledi.

“Lüks kruvaziyerlerin ilgisi arttı”

Resilient Lady’nin Bodrum Cruise Port’a gerçekleştirdiği ilk sefer için limanda hazırlanan törende misafirler, bando takımı, Bodrum’a özel minik hediyeler, Türk kahvesi ve maraş dondurması ikramlarıyla karşılandı. 11 Mayıs Perşembe günü saat 07:00’de Santorini Limanı’ndan Bodrum Cruise Port’a gelen Bahamalar bayraklı Resilient Lady, akşam 20.00 civarında Pire Limanı’na doğru hareket edecek. Gemide ağırlıklı olarak Amerikalı, İngiliz uyruklu toplam 1444 yolcu ve 1096 personel bulunuyor.

Törende konuşan Global Ports Holding Doğu Akdeniz Limanları Direktörü Aziz Güngör, "2023 yılında Bodrum Cruise Port’a 138 gemi ile 125 bin yolcu bekliyoruz. Ayrıca ana liman olarak Türk kruvaziyer gemisi Blue Sapphire’e 46 seferde ev sahipliği yapacağız. Global Ports Holding’in yapmakta olduğu ciddi tanıtım çalışmaları ve Bodrum’un bir marka olarak son yıllarda dünyadaki lüks bilinirliğinin artması ile doğru orantılı olarak Bodrum’a lüks kruvaziyerlerin de ilgisi arttı” dedi.

Eğlenceyi lüks ile buluşturan kruvaziyer deneyimi sunuyor

Dünya çapında tanınan Virgin markasının bir parçası olan Virgin Voyages, eğlence odaklı bir yaklaşımla lüks kruvaziyer deneyimi sunmayı hedefliyor. Virgin Voyages sadece yetişkinleri ağırlaması ile de sektörde fark yaratıyor. Virgin Voyages’in filosuna yeni katılan Bahamalar bayraklı ve 278 metre uzunluğundaki Resilient Lady, 2 bin 770 denizci ve bin 160 mürettebata ev sahipliği yapabilecek kapasitede. Geminin yolcularını Amerika ve İngiliz vatandaşları oluştururken, gemide parti temalı bir sunum yer alıyor. Ortak alanların dünyaca ünlü mimarlar tarafından tasarlandığı Resilient Lady’nin menüleri Michelin yıldızlı şefler tarafından hazırlandı.

Virgin Voyages gemileri 2023 yılında Bodrum Kruvaziyer Limanı’na 16 sefer düzenlemeyi planlarken, 2024 yılında ise 17 sefer yapacak. Resilient Lady gemisinin ise yaz dönemi seferleri Bodrum Kruvaziyer Limanı, Yunan Adaları ve Adriyatik Denizi’nde gerçekleşecekken, kış döneminde ise Karayipler ve Avustralya’da seyahat edecek.

Vira Haber