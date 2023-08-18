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"Joseph Schulte" Adlı Gemi İstanbul Boğazı'na Ulaştı

"Joseph Schulte" Adlı Gemi İstanbul Boğazı'na Ulaştı

Ukrayna'nın Odessa Limanı'ndan ayrılan "Joseph Schulte" adlı konteyner gemisi, İstanbul Boğazı'na ulaştı.

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Odessa Limanı'ndan hareket eden konteyner yüklü gemi, Karadeniz tarafından İstanbul Boğazı'na saat 06.10'da giriş yaptı.

"Joseph Schulte" adlı geminin Ambarlı Limanı'na demirleyeceği öğrenildi.

Vira Haber

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