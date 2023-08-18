"Joseph Schulte" Adlı Gemi İstanbul Boğazı'na Ulaştı
Ukrayna'nın Odessa Limanı'ndan ayrılan "Joseph Schulte" adlı konteyner gemisi, İstanbul Boğazı'na ulaştı.
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Odessa Limanı'ndan hareket eden konteyner yüklü gemi, Karadeniz tarafından İstanbul Boğazı'na saat 06.10'da giriş yaptı.
"Joseph Schulte" adlı geminin Ambarlı Limanı'na demirleyeceği öğrenildi.
Vira Haber
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Etiketler : Joseph Schulte, Ukrayna, Ambarlı
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