Boğulma Vakalarına Broşürlü Önlem

Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ve Deniz Liman Şube Müdürlüğü ekiplerinin suda boğulma olaylarının önlenmesi amacıyla Atakum ilçesinde kıyı şeridi boyunca vatandaşlara yönelik bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetinde bulunduğu bildirildi.

Açıklamada, serinlemek için denize giren 819 kişi ile yüz yüze iletişim kurulduğu ve 478 adet el broşürü dağıtıldığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Bilgilendirme toplantıları kapsamında cami Kur'an kurslarında ve gençlik merkezleri kurslarında 28 toplantı gerçekleştirilerek 1299 kursiyer bilgilendirilmiştir. Ayrıca vatandaşlarımızın görebileceği tramvay ve otobüs duraklarına 50 adet raket ve 56 adet afiş yapıştırılmıştır. Afişlerde 'Sevdiklerinizi Gözü Yaşlı Bırakmayın', 'Serinlerken Canınız Yanmasın', 'Fazla Uzaklaşma!', 'Serinlerken Sağlığınızı Riske Atmayın' gibi uyarıcı ifadeler yer almıştır."

Açıklamada, 2023 yaz sezonu boyunca Deniz Liman Şube Müdürlüğü ekiplerinin 23 kişiyi boğulmaktan kurtardığı, 16'sının ise hayatını kaybettiği bilgisine de yer verildi.

Vira Haber