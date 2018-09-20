İstanbul'un en köklü okullarından biri olan Kabataş Erkek Lisesi'nde yangın çıktı. Beşiktaş Ortaköy'de bulunan Çırağan Caddesi üzerindeki Kabataş Erkek Lisesi'nin bahçesinde yer alan ve tadilat yapıldığı belirtilen iki katlı bina yanıyor.

Yükselen dumanların pek çok yerden görülebildiği yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor. Alevler çatının tamamını sardı.

Vira Haber