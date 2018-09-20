Kabataş Erkek Lisesi'nde yangın çıktı!
Türk Deniz Araştırmaları Vakfı (TÜDAV), 2015 yılında Moritanya'da 52 tekne ile 1000 kadar Türk'ün balık avladığını, bu ülkedeki Türk sermayesinin 200 milyon doları bulduğunu hatırlatarak, ikili işbirliğinin bir an önce imzalanmasını önerdi.
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İstanbul'un en köklü okullarından biri olan Kabataş Erkek Lisesi'nde yangın çıktı. Beşiktaş Ortaköy'de bulunan Çırağan Caddesi üzerindeki Kabataş Erkek Lisesi'nin bahçesinde yer alan ve tadilat yapıldığı belirtilen iki katlı bina yanıyor.
Yükselen dumanların pek çok yerden görülebildiği yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor. Alevler çatının tamamını sardı.
Vira Haber
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Etiketler : Beşiktaş, Kabataş erkek lisesi, Ortaköy, çırağan sarayı
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