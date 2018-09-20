Avustralya'da 46 yaşındaki bir kadın ve 12 yaşındaki bir kız çocuğu, Whitsunday Adası'ndaki Cid limanında farklı zamanlarda köpek balığı saldırısına uğradı.

Önceki gün Avustralya'ya turist olarak gelen Tasmanyalı Justine Barwick'in köpek balığı tarafından sol üst bacağından ısırıldığı belirtildi. Acilen ameliyata alınan Barwick'in ciddi bir şekilde yaralandığı ve çok kan kaybettiği öğrenildi.

Dün sabah saatlerinde aynı bölgede yaşanan ikinci olayda ise bir kız çocuğunun köpek balığı tarafından bacağından ısırıldığı belirtilirken, Queensland eyaleti ambulans servisi tarafından yapılan açıklamada kızın durumunun ciddi olduğu ve tedavisinin sürdüğü ifade edildi.

Yaralanan iki kişinin de Mackay Base Hastanesinde tedavi edildiği öğrenildi.

Avustralya'da Taronga Conservation Society verilerine göre 2018 yılında şu ana kadar 35 kişi köpek balığı saldırısına uğradı. Saldırıya uğrayanlardan 2'si hayatını kaybetti.

Vira Haber