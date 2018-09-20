Yüzen saray Ocean Victory Fethiye'de

Rusya'nın çelik ve metal kralı Viktor Rashnikov’un, dünyanın en büyük 3 yatından biri olan, 144 metre uzunluğundaki, 400 milyon dolar değerindeki 'Ocean Victory' isimli yatı Muğla'nın Fethiye ilçesindeki limana demirledi.

Dünyanın en büyük yatlarından olduğu ifade edilen "Ocean Victory" sabah saatlerinde Fethiye Limanı'na yanaştı. Yata, 26 tankerle Aliağa Rafinerisi'nden getirilen 550 bin litre akaryakıt, karadan ikmal edilmeye başlandı.

Akşam saatlerine kadar sürmesi beklenen akaryakıt ikmali için iş adamının yaklaşık 3 milyon lira ödeyeceği öğrenildi. 400 milyon dolar değerindeki yatın, yakıt ikmalinin ardından yarın sabah saatlerinde ilçeden ayrılacağı kaydedildi.

Yüzen saray görünümündeki yat İtalya tersanelerinde 2014 yılında yapımı tamamlanarak iş adamına teslim edildi. Dünyanın en pahalı 10 yatı arasında gösterilen yüzen sarayda 13 kabin, 7 güverte, 6 yüzme havuzu, güzellik salonu, hamam, sinema salonu, tenis kortu, su sporları merkezi, fitness salonu ve 14 metre uzunluğunda yüzer iskele bulunuyor. 50 mürettebatın görev yaptığı yatta içindeki helikopterle birlikte açılır kapanır helikopter hangarı da yer alıyor. 8 bin ton ağırlığındaki yat, 25 knot hıza ulaşabiliyor.

Vira Haber