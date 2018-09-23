Kablonet’e Nasıl Abone Olunur?

1997’den bu yana telekomünikasyon alanındaki hizmetlerini devam ettiren TÜRKSAT A.Ş.’ye bağlı Kablonet, geçtiğimiz birkaç senelik zaman dilimi içerisinde daha da popüler hale gelmiştir. “Gerçek internet” sloganıyla işini en iyi şekilde yapmayı sürdüren firmanın bu kadar çok kullanıcısının olmasının en önemli sebeplerinden birisi, elbette internet ve TV yayınlarındaki kaliteden kaynaklanmaktadır. Herhangi bir olumsuz hava durumunda dahi internet hızının düşmediği ya da bağlantının komple kesilmediği Kablonet, kullanıcılarına sunduğu kampanyalar ile de adından söz ettirmektedir.



Türkiye’nin 24 farklı ilinde hizmet vermeye devam eden firmanın kampanyalarından ve sunduğu kaliteli hizmetlerden faydalanmak için hemen abonelik başvurusu yapabilirsiniz. Peki, Kablonet aboneliği için yapılması gerekenler nelerdir?



Kablonet Aboneliğine Geçmek İçin Hangi Yolları İzlemek Gerekiyor?



Kablo TV üyesi olmak için öncelikle bulunduğunuz ilde ve ikamet ettiğiniz adreste Kablonet alt yapısının olması gerekmektedir. Bunu aslında sokağınıza, caddenize çıkarak da kolayca gözlemleyebilirsiniz. Üzerinde Kablonet ya da eski adıyla Uydunet yazan bir kutu varsa, bu demek oluyor ki bölgenizde yeterli alt yapı hizmeti mevcut.



Bu basamağın akabinde ise Kablonet müşteri hizmetlerini arayarak kolaylıkla abone olabilirsiniz. Bunun için hemen 0 850 888 0 126 nolu numarayı tuşlayabilirsiniz. Sizi karşılayan müşteri temsilcisine gerekli bilgileri (ad, soyadı, açık adres, Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası vs.) vermenizin ardından abonelik için kaydınız oluşturulur. Maksimum bir ya da iki iş günü içerisinde uzman ekipler adresinize gelerek gerekli işlemleri yapacaklardır. Ardından birkaç saat içerisinde kesintisiz internetiniz ya da pek çok kanalın bir arada sunulduğu TV kanallarınız aktif hale gelecektir.



Kablonet Avantajları Nelerdir?



Uydunet abonesi olduktan sonra size hangi paketten yararlanmak istediğiniz sorulacaktır. Siz de ihtiyacınıza göre bu soruya uygun bir cevap verebilirsiniz. Örneğin; yalnızca bir TV hizmetine ihtiyacınız varsa ona uygun bir paket seçebilirsiniz. Yine sadece internet ihtiyacınız varsa, uygun internet paketlerinden faydalanabilirsiniz. TV hizmetinin sunulduğu Teledünya paketleri de kullanıcılar arasında oldukça popülerdir. Üstelik bu paketlerde hem internet hem de TV’nin birlikte sunulduğu kampanyalar mevcuttur.

