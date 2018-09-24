Modern banyo dekorasyonu için öneriler

Banyoda yer alan tüm detayların birbiri ile uyumlu olması, şık bir banyo için temel şartlardan birisidir. Bunun için öncelikli olarak hassas davranmanız gereken unsurlar banyo seti ve banyo halısı gibi unsurlardır.



Banyo seti, banyo halısı ya da kullanılan havlu çeşitleri, mutlaka banyoda yer alan diğer unsurlar ile bütünlük oluşturmalıdır. Aksi halde uyumsuz, karmaşık ve şıklıktan uzak bir banyoya sahip olabilirsiniz. Peki, şık ve ferah görünen banyolara sahip olmak için dekorasyon unsurlarının seçimi konusunda nelere dikkat edilmeli?



Banyo Seti Seçimi



Banyo dekorasyonunu oluşturan pek çok unsur vardır. Bunlardan birisi de tamamlayıcı özellikteki banyo setleridir. Bu setler; sıvı sabunluk, diş fırçalık, çöp kovası, katı sabunluk ve tuvalet fırçasından meydana gelmektedir. Ancak bazı modellerde macunluk ve pamukluk gibi ekstra parçalar da bulunmaktadır.



Banyo seti seçiminde dikkat etmeniz gereken en önemli unsur banyonuzun büyüklüğüdür. Eğer banyonuz küçük ve kasvetli bir havaya sahip ise kesinlikle açık renkli banyo setlerini tercih etmelisiniz. Ancak büyük ve ferah bir banyonuz varsa, renk seçiminde özgür davranabilirsiniz. Yine de banyo setiniz ile banyonuzda yer alan diğer dekoratif unsurların renklerinin uyumlu olmasına dikkat etmelisiniz.



Banyo dekorasyonunuz için banyo seti alırken önem vermeniz gereken bir diğer konu ise setin üretildiği malzemedir. Porselen, seramik, metal, akrilik ve poliserin gibi farklı malzemelerden imal edilen bu ürünler arasından bütçeniz için en uygun olanını tercih edebilirsiniz.



Banyo Halısı ve Havlular



Banyonuzun daha şık ve ferah görünmesine yardımcı unsurlar arasında banyo halısı ve havlular da yer almaktadır. Bu dekoratif unsurlarını tercih ederken öncelikli olarak sağlıklı malzemelerden üretilmiş olmalarına dikkat etmelisiniz. Özellikle havlu tercihlerinizde bambu havlularınızı havlular arasından tercih edebilirsiniz.



Bunların yanında banyo dekorasyonunuz için halı satın almadan önce banyonuzu ölçmelisiniz. Çünkü halının banyonuzun zeminini tamamen kaplamaması gerekir. Aksi halde halı sürekli ıslanır ve bu da hijyen açısından olumsuz bir durumdur. Ayrıca banyo halısı almadan önce renk konusuna dikkat etmeli ve kir tutmaz özellikte olanları tercih etmelisiniz.

