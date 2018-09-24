Erkek giyimde şıklığın diğer adı: kot ceket

Mevsim geçişlerinde kurtarıcı giyim ürünlerinin başında kot ceket modelleri gelmektedir. Hem kadın hem de erkek giyiminin vazgeçilmez unsurları arasında yer alan bu ürünler, cool, şık ve spor görünmeyi tercih edenler tarafından rağbet görmektedir. Günümüzde yeni tasarımlar ile karşımıza çıkan kot ceketler, özgün ve şık görünümleri ile meraklılarını kendisine çekmeyi başarmaktadır.



Erkek mont modelleri arasında geçmişten bu yana modası hiç geçmeyen kot ceketlerin farklı model ve renk seçenekleri bulunmaktadır. Peki, bu renk ve modeller nelerdir?



Erkek Kot Ceket Modelleri



Hemen hemen her erkeğin gardırobunda yer bulan kot ceketlerin farklı modellerini satın almak mümkündür. Son yıllarda yeni tasarımların katılmasıyla daha da çeşitlenen bu ceketler arasında slim fit kesim olanları sıklıkla tercih edilmektedir. Popüler hale gelen bu ceketler, dar kesim olarak da adlandırılabiliyor. Daha çok düzgün ve orantılı vücuda sahip erkekler tarafından tercih edilen slim fit kot ceketler doğru kombinlendiklerinde oldukça şık bir görünüm ortaya koyabiliyorlar.



Erkek kot ceket modelleri arasında taşlanmış, eskitme ve kabartma desenli modelleri de sayabiliriz. Bunun yanında mağaza vitrinlerinde düğmeli, armalı ve fermuarlı erkek kot ceket çeşitlerini de görmekteyiz.



Erkek Kot Ceket Modellerinde Hangi Renkler Modadır?



Erkek ya da kadın fark etmeksizin kot ceketlerde en çok tercih edilen renk mavidir. Bunun yanında lacivert ve olmazsa olmaz renkler arasında yer alan siyah modeller de bulunmaktadır. Özellikle son yıllarda asker yeşili olarak da anılan haki renkte kot ceketler, erkek mont modasında yerini almıştır.



Erkek Kot Ceket Modelleri Nasıl Kombinlenir?



Erkekler, bu ceket modellerini daha çok jeanler ile kombinlemeyi tercih ederler. Ancak diğer pantolon modelleri ile de çok şık kombinler yapılabilir. Yine keten kumaş ve pamuklu kumaştan imal edilmiş olan pantolonların farklı modelleri ile çok şık kombinler yapılabilir.



Bunların yanında erkek kot ceket kombinlerinin vazgeçilmez unsurları beyaz tişört ve yine beyaz spor ayakkabılardır. Özellikle zamansız kombinler yapmak adına pratiklik sağlayan bu parçalar ile hem spor hem de şık bir görüntü ortaya koyabilirsiniz.