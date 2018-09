Macera filmleri dünyada ilk kez 1930 ila 1940 yılları arasında popüler olmaya başlamıştır. Bu popüleritenin öncü filmleri de Errol Flynn ve Tyrone Power gibi isimlerin imzalarını attıkları Captain Blood yani Kanlı Korsan, The Adventures of Robin Hood yani Robin Hood’un Maceraları ve The Mark of Zorro yani Zorro gibi filmler olmuştur. Bu filmler sayesinde dünya macera filmlerinin de sinemada bir yeri olduğuna karar vermiş ve bu filmlerin önünün açılmasına izin vermiştir. Ancak bu dönemlerde bu filmlerin kahramanları genellikle erkek olmuştur ve kadın kahraman fikri akıllara dahi gelmemiştir. 40 ila 50’li yıllarda sinema dünyası ile tanıştırılan bu erkek kahramanlar sürekli büyük baskılarla mücadele eder, zorbalarla yüzleşir ve insan ötesi bir cesaret taşırlardı.



Fakat sinema dünyası da çağa ayak uydurmak ve sinema severlerin sesini duymak zorunda olduğu için bilhassa sinemanın bu yeni yüzyılında kadın kahramanlarda macera filmleri türünde yerlerini almaya başladılar. Kadın kahramanların başrol aldıkları en iyi filmlerden biri ise ''Lara Croft'' filmidir. Bu film dünya çapında ses getirmeyi başarmış ve sadece kadın sinema severleri değil erkek seyircileri de ekrana kilitlemeyi başarmıştır. Lara Croft aslında bir video oyunun ana karakteridir ancak bu oyun o kadar büyük bir ilgi görürki, sinema dünyası bu video karakterini beyaz perdeye taşımak zorunda kalır. Bu durum aslında bir video oyunundan çok sinema dünyasının kadın kahramanlara olan gereksinimini yansıtmaktadır.



Macera filmlerinin konularından bahsetmek gerekirse karşımızda ilk olarak kavga içerikli filmler, hayatta kalma ile ilgili filmler ve korsan filmlerini görürüz. Bu sevilen filmleri izleyenler ayrıca bu film türünün aksiyon, animasyon, komedi, dram, bilim kurgu, aile, korku ve savaş film türlerini de alt türü olarak kullandığını bilirler.



Macera film türünde ana konular genelde verilen bir görev, kayıp değerli bir eşyanın bulunması, hazine avı, kahramanlık gerektiren yolculuklar ve araştırmalardır. Bu Macera film izle türünde kimi zaman kurgusal bir hikaye kimi zaman da tarihsel bir hikaye ele alınabilir. Kurgusal boyuttaki hikayeler biraz önce de belirttiğimiz gibi her türlü hikayeyi içinde barındırabilir. Fakat tarihsel hikaye söz konusu olunca bu durum beraberinde kralları, savaşları, isyanları ya da korsan hikayeleri gibi temaları getirir.



Tabi sinema dünyasında macera filmi dendiğinde bir çok film akla gelebilir. Ama bu yüzyıla damga vurmuş macera filmi dendiği zaman akla ilk gelen eser Indiana Jones and the Temple of Doom yani Indiana Jones ve Lanetli Tapınak filmidir. Bu filmin beyaz perde ile buluşma tarihini belki hatırlayanlar vardır. Bu film 1984 yılında ancak macera filmi severlere sunulmuştu. Fakat o dönemlerdeki sinema teknolojisinin yetersiz olması nedeniyle bu ve benzeri hiç bir filmden izleyici yeteri kadar verim alamadı. Başka bir değişle filmin macera dolu atmosferine kendini kaptıramadı.



Ancak şimdilerde çekilen Indiana Jones filmleri eskisi gibi kalitesiz bir görüntüye sahip değil. Şimdilerdeki Indiana Jones filmleri full hd film kapisetisi ile kameraya alınıp film severlere sunulmakta ve bu durumda filmden izleyicinin büyük keyif almasını ve bir kaç saatliğine de olsa içlerindeki maceraperesti ortaya çıkarmalarına izin vermektedir.