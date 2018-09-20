93 metrelik çift direkli yelkenli için güç birliği

Rob Doyle Design’ın mühendisliğini üstlendiği tasarımda, Van Geest Design projelendirme görevini gerçekleştirdi. Yatvitri’nin haberine göre bu devasa konsept tasarımda vinçler, makaralar veya iskota uçları yok. Tüm bunların yerine, tamamen entegre sistemlerle kurulmuş otomasyon halinde çalışan bir yelken donanımı var. Bu sayede çift direkli süperyatın güvertelerinde son derece geniş serbest alanlar yaratılmış.

360 derecelik görüş açısı sunan sky deck güvertesiyle dikkat çeken tasarım, çarpıcı gövde çizgisiyle kendine has bir çizim olduğunu gözler önüne seriyor.

İki adet 10’ar metrelik servis teknesi taşıyabilecek bir garaj tasarlanan yelkenli, ek olarak başüstünde 6 metrelik bir mürettebat botu da taşıyabiliyor. Yelkenli konseptin iç mekanı ise, tamamen kişiye özel olarak tasarlanabiliyor.

Vira Haber