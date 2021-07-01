Kabotaj Bayramı Zonguldak’ta Törenle Kutlandı

1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı, Zonguldak'ta Valilik binası önünde düzenlenen törenle kutlandı. Törene; Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, Zonguldak Liman Başkanı Erol Ekmekçi, ile daire müdürleri katıldı. Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklâl Marşı okundu.

Ardından Zonguldak Liman Başkanı Erol Ekmekçi yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

“Bu Topraklarda Verdiğimiz Bağımsızlık Mücadelesinde Elde Ettiğimiz Zaferler, Sadece Anadolu Coğrafyası İle Sınırlı Kalmamış, Denizlerde De Makes Bulmuş Ve Türkiye Karasuları Ve Limanları Arasında Deniz Taşımacılığı Ve Ticaret Yapmamızın Önü Açılmıştır. Milli Mücadele İle Denizlerde De Büyük Bir Başarı Kazanmış Olduğumuz Tarihi Bir Hahikat Olup Bu Hakikatin Vesikası Da 1926 Tarihinde Kabul Edilen Kabotaj Kanunudur. Yabancı Devletlerin Türk Deniz Ticaretindeki Hâkimiyetini Sona Erdiren, Ülkemiz Kıyılarında Ve Limanlarında Her Türlü Denizcilik Faaliyetlerini Türk Bayrağı Taşıyan Gemilerle Yapılmasını Şart Koşan Kabotaj Kanunun Kabul Edilişinin 95. Yıldönümünü Kutluyoruz.

Bu Vesile İle Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün liderliğinde Bu Toprakların Vatan Olmasında Nice Fedakarlıklar Gösteren Tüm Gazi Ve Şehitlerimizin Aziz Hatırası Önünde Saygıyla Eğiliyor, 1 Temmuz Denizcilik Ve Kabotaj Bayramını Kutlarım.”

Kaynak: Halkınsesi.com.tr