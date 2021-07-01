Beşiktaş'ta Denizcilik ve Kabotaj Bayramı Kutlandı

Törende konuşan Bakan Karaismailoğlu, "Bu yıl 95. yıl dönümünü coşkuyla kutladığımız Denizcilik ve Kabotaj Bayramı da aziz milletimizin denizlerine ve denizciliğe ne kadar önem verdiğinin en büyük kanıtıdır." dedi.



Beşiktaş'ta bulunan Barbaros Hayreddin Paşa Türbesi'ni ziyaret eden Bakan Karaismailoğlu, defteri imzaladıktan sonra konuşma yaptı. Ardından Vali Ali Yerlikaya ile birlikte deniz şehitleri için iskeleden denize çelenk bırakıldı. Bakan Karaismailoğlu, "Bu yıl 95. yıl dönümünü coşkuyla kutladığımız Denizcilik ve Kabotaj Bayramı da aziz milletimizin denizlerine ve denizciliğe ne kadar önem verdiğinin en büyük kanıtıdır. Biz gemileri sadece denizden değil, karadan da yürütmüş, tarih yazmış bir milletiz. Bu sebeple, doğal bir yarımada olan, kara sınırlarının üç katı kadar deniz sınırlarına sahip ülkemiz için attığımız her adımda, milletimizin denizle yeniden buluşması öncelikli hedefimiz" ifadelerini kullandı.



Vira Haber