Tekirdağ’da Kabotaj Bayramına Özel Gösteri

1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramının 92’inci yıl kutlamaları kapsamında Tekirdağ’da Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından çeşitli etkinlikler yapıldı. İlk olarak vatandaşlara deniz turu yapılırken, bayramın Pazar gününe denk gelmesiyle Tekirdağlı vatandaşlar aileleriyle birlikte deniz turu keyfi yaşadı. Deniz turunun ardından Tekirdağ’da uzun yıllardan beri kapalı olan liman bu güne özel açılarak Denizcilik ve Kabotaj Bayramı programı düzenledi. Programa iki deniz gemisinin denizde su fışkırtması en beğenilen etkinliğin başında geldi. Denizde su gösterisini gören vatandaşlar, telefonlarına sarılarak o anları kayıt altına aldı. Daha sonra onlarca balıkçı tekneleri ve gemilerle yapılan deniz içi korteji, denizde rengarenk görüntülere sahne oldu.

“1 Temmuz 1926’da Kabotaj Kanunu çıkarak, bu gün denizlerdeki bu güzelliğimizin temeli atılmıştır”

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla limanda başlayan programda konuşma yapan Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, “Osmanlı Devleti’nin en güçlü zamanlarında Fransızlara ve diğer yabancı ülkelere tanınan kapitülasyonların, daha sonra Osmanlı Devleti zayıflayınca devamlı bizim aleyhimize kullanılması sonucunda gördüğünüz aksaklıklar neticesinde de ebedi önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde kazanmış olduğu Kurtuluş Savaşı’ndan sonra 1923 yılında yapılan Lozan Antlaşması’yla Kapitülasyonlar tamamen kaldırılmıştır. Hemen onun üzerinden 3 yıl sonra da 1 Temmuz 1926’da Kabotaj Kanunu çıkarak, bu gün denizlerdeki bu güzelliğimizin temeli atılmıştır. Ben bu duygularla Kabotaj bayramın oluşmasında ve denizlerimizde kapitülasyonların kapatılmasında, ebedi önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ü bir kes daha rahmet nimetle anıyorum” dedi.

Konuşmaların ardından Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak ve vatandaşlar tarafından denize çelenk bırakıldı.

Vira Haber