Kaçak Avcılıkta Kullanılan 2 Tekne Ele Geçirildi
İzmir'de kaçak su ürünleri avcılığında kullanılan 5 ve 6 metre uzunluğundaki 2 tekneye el konuldu.
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Valilikten yapılan açıklamaya göre, Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığı ekipleri, Tuzla Bölgesi'nde yasa dışı balık yemi ve su ürünleri avcılığı yaptığı belirlenen kişilere yönelik operasyon düzenledi.
Operasyonda biri 5, diğeri 6 metre uzunluğundaki 2 tekne ele geçirildi. Teknelerde yapılan aramalarda 3 su motoru, 5 yem havuzu, 7 sepet, 10 metre hortum ile 100 metre pinter ağı da bulundu.
Tekne ve malzemelere İzmir Valiliği Yasa Dışı Su Ürünleri ile Mücadele Protokolü kapsamında el konuldu.
Ekipler, İnciraltı Kent Ormanı yakınlarında kaçak şekilde avlanmış 1400 kilogram kara kıllı midye de ele geçirdi.
Vira Haber
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Etiketler : Kaçak Avcılık, Tekne, İzmir
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