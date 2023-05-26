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Kaçak Avlanan 1,5 Ton Balık Ele Geçirildi

Kaçak Avlanan 1,5 Ton Balık Ele Geçirildi

Elazığ'da Keban Baraj Gölü'nde kaçak olarak avlandığı tespit edilen 1 ton 400 kilogram balık ele geçirildi.

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İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kent merkezinde takibe aldıkları, kaçak balık nakli yaptığı tespit edilen Ş.D'nin bulunduğu aracı durdurdu.

Araçta yapılan aramada kaçak avlandığı belirlenen 1 ton 400 kilogram sazan bulundu.

Ele geçirilen balıklar Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerine teslim edilirken, Ş.D'ye "Su Ürünleri Kanunu'na muhalefet suçundan 16 bin 561 lira ceza uygulandı.

Vira Haber

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