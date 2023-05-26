Kaçak Avlanan 1,5 Ton Balık Ele Geçirildi
Elazığ'da Keban Baraj Gölü'nde kaçak olarak avlandığı tespit edilen 1 ton 400 kilogram balık ele geçirildi.
A+A-
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kent merkezinde takibe aldıkları, kaçak balık nakli yaptığı tespit edilen Ş.D'nin bulunduğu aracı durdurdu.
Araçta yapılan aramada kaçak avlandığı belirlenen 1 ton 400 kilogram sazan bulundu.
Ele geçirilen balıklar Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerine teslim edilirken, Ş.D'ye "Su Ürünleri Kanunu'na muhalefet suçundan 16 bin 561 lira ceza uygulandı.
Vira Haber
Bu haber toplam 147 defa okunmuştur
Etiketler : kaçak avlanma, Elazığ, Jandarma, Su Ürünleri Kanunu
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.