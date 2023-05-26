Karaya Oturan Geminin Tahliyesi Sürüyor
Kerempe Burnunda karaya oturan MAREN isimli geminin tahliyesi devam ediyor.
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Nisan ayında Kerempe Burnunda karaya oturan MAREN isimli konteyner gemisinden 184 konteyner limbo edilmiş olup kalan 293 konteynerin tahliyesi devam etmektedir. Akabinde, yakıtı ve sintinesi tahliye edilen ve tam zıya ilan edilen geminin enkaz kaldırma işlemlerine başlanacaktır.
Vira Haber
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Etiketler : MAREN, Konteyner Gemisi, tahliye
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