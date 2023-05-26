DGM; "Denizcilik Kütüphanesi" Açıldı

Denizcilik Genel Müdürlüğü, açılışı sosyal medya hesabından duyurdu;

'Genel Müdürlük binamızda kurduğumuz "Denizcilik Kütüphanesi" açıldı. Tüm vatandaşlarımızın kullanımına açık olan kütüphanemize araştırmayı, öğrenmeyi, okumayı seven ve kütüphane imkanlarından yararlanmak isteyen tüm kitap sevdalılarını bekliyoruz.'

Vira Haber