DGM; "Denizcilik Kütüphanesi" Açıldı
Denizcilik Genel Müdürlüğü, hizmet binasında bir "Denizcilik Kütüphanesi" açıldığını duyurdu.
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Denizcilik Genel Müdürlüğü, açılışı sosyal medya hesabından duyurdu;
'Genel Müdürlük binamızda kurduğumuz "Denizcilik Kütüphanesi" açıldı. Tüm vatandaşlarımızın kullanımına açık olan kütüphanemize araştırmayı, öğrenmeyi, okumayı seven ve kütüphane imkanlarından yararlanmak isteyen tüm kitap sevdalılarını bekliyoruz.'
Vira Haber
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Etiketler : DGM, Denizcilik Kütüphanesi
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