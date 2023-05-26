Webinar Etkinliğinde 'Gemilerde Karbonsuzlaştırma' Konuşulacak

Gemi Makineleri Teknolojileri Semineri-8 Webinar Serisi etkinliği üçüncü oturumu ile devam ediyor. İlk oturumda ABS Kore Ofisinden Muammer Aktürk’ün ve ikinci oturumda GESI Marine Kurucusu Baş Müh. Gökhan Koç’un konuşmacı olarak yer aldığı etkinliklerde denizcilikte LNG, amonyak ve metanol alternatif yakıtları kullanımına yönelik yakıt sistemleri ve bu sistemlerin operasyonuna ilişkin kaygılar, elektrikli ve hibrit gemi sevk sistemler ele alınarak, bu alanlarda denizcilik paydaşlarının soruları yanıtlandı ve onlara tavsiyelerde bulunuldu. Etkinliğin gelecek oturumlarında da denizcilik sektörünün farklı dallarından gelen birbirinden kıymetli konuşmacılar ağırlanmaya devam ediyor.

Gemi Makineleri Teknolojileri Semineri-8 Webinar Serisi’nin üçüncü oturumu 29 Mayıs 2023 Pazartesi günü saat 10:30’da çevrimiçi (online) olarak gerçekleşecek. Bu oturumda, “Gemilerde Karbonsuzlaştırma: Karbon Azaltma, Yakalama ve Depolama Teknolojileri” konusundaki bilgilerini aktarmak ve dinleyicilerden gelen soruları cevaplamak üzere Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Bölümü öğretim elemanı Dr. Kubilay Bayramoğlu konuşmacı olarak yer alacak. Webinar etkinliğine http://bit.ly/gemaktek8drbayramoglu linkinden ücretsiz olarak kayıt olunabilmektedir.

Webinar serisi etkinlikleri için afişte yer alan programı inceleyebilir, detaylı bilgi için Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz.

Vira Haber