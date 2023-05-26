Tersan’dan Alman Parlevliet & Van der Plas’a Bir Gemi Daha

NB1119 yeni inşa numaralı geminin çelik kesimi Nisan 2023'te başladı. Ana limanı Hollanda'nın Katwijk şehrinde olacak gemi, Tersan'ın uzun vadeli ortağı Skipsteknisk tarafından tasarlandı ve toplam uzunluğu 111,5 metre.

Sınıfında yakıt açısından en verimli ana makine olan Wartsila 32 ile donatılacak geminin tasarımı; yakıt tüketimi, emisyon ve gürültü için optimize edilirken; gemi balıkların soğutulması, dondurulması ve saklanması için çevre dostu soğutucu gazların kullanılacağı soğutucu ambarlara sahip olacak.

Sauna ve fitness alanı da dahil olmak üzere geniş ve konforlu yaşam alanları ile gemi 60 kişiye kadar konaklama imkanı sunması hedeflenen geminin, dünya çapında balıkçılık faaliyetleri yürütmesi planlanıyor. Ringa balığı, sardalya, uskumru, istavrit ve mavi mezgit gibi pelajik türleri avlamak üzere tasarlanan gemi Tersan Tersanesinin P&P Grup için inşa ettiği 4. gemi olacak.

Tersan Tersanesi'nin P&P grubu ile işbirliği uzun yıllara dayanan bir geçmişe sahip. P&P, 2015 yılında Tersan Tersanesi'nden iki adet 82 metre uzunluğunda inşa edilmiş balıkçı gemisi (M/V Kirkella ve M/V Mark) teslim almıştı. Ayrıca Tersan, P&P grubu için Ocak 2023'te denize indirilen ve 2023 yılı içerisinde teslim etmeyi planladığı NB1108 yeni İnşa numaralı Jan Maria'yı inşa ediyor.

Vira Haber