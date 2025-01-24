Kaçak Balık Avcılığıyla Mücadele Sürüyor

Afyonkarahisar Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamada denetimlerin Çay ve Sultandağı ilçelerinde gerçekleştirildiği belirtildi. Açıklamada, “Çay ve Sultandağı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelleri tarafından Karamık gölünde su ürünleri kanunu çerçevesinde yapılan denetimlerde kaçak av için kullanılan sahipsiz pinter ve balık ağı yakalanmış, ağda ve pinterde bulunan canlı balıklar tekrar menşeine geri bırakılmıştır” ifadelerine yer verildi.

Vira Haber