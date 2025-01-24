"Al Da Gel" Teknesiyle Denize Açıldılar 2 Ton Lüferi Alıp Geldiler

Kozlu ilçesinde "Al da Gel" isimli tekneyle denize açılan balıkçılar, yaklaşık iki ton lüfer avlayıp Kozlu Limanı'na döndü. Bol miktarda lüferle dönmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden balıkçı esnafı Ergün Kayhan, "Nesli tükenmekte olan lüfer balığımızın bu sene bolluğunu yaşıyoruz. Halk dilinde de 'paşa balığı' olarak bilinen lüfer balığı Kozlu sahilimizde yakalanmasından dolayı mutluluk duyuyoruz. Ereğli ilçemizden 'Al da Gel' isimli teknemiz eşliğinde 2 tona yakın lüfer balığı yakalandı. Halkımız mezgiti 200 liradan yediği yerde lüfer balığını 250 liradan yiyecek. Halkımız lüfer balığına doyacaktır. Bu sene palamut çok oldu. Peşine de lüferin olması, istavrit ve mezgitin de olması halkı memnun etti. Balıkçılık sezonu açısından güzel geçti. Kıyılarda yakalanan balık bu. Orta ölçekli balıkçılarımız, kayıklarıyla bu balığı yakalıyorlar" diye konuştu.

Ağlardan toplanan balığın tezgahları şenlendirmesi bekleniyor.

Vira Haber