Yalova'nın Dış Ticaret Hacmi 4 Yılda 2 Kat Arttı

26 Ocak Dünya Gümrük Günü nedeniyle 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda bir tören düzenlendi. Törende, Yalova Gümrük Müdürü Ali İhsan Bilgetürk, Atatürk heykeline çelenk bıraktı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Müdür Bilgetürk, Dünya Gümrük Günü'nün 2025 yılı temasının "Gümrüklerin Verimlilik, Güvenlik ve Refah için Taahhütlerini Yerine Getirmesi" olarak belirlendiğini söyledi.

Türkiye'nin vergi gelirlerinin toplanmasında çok önemli bir teşkilat olduklarını belirten Bilgetürk, "2024 yılında Türkiye bütçesinin yüzde 25'i nakit olarak Gümrüklerde tahsil edilmiştir. Yalova ilimizin 17 milyar TL gelirinin 10 milyarı Müdürlüğümüzce tahsil edilmiştir. Bizler Ticaret Bakanlığı'na bağlı olarak 18 Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü, 155 Gümrük Müdürlüğü ve 31 Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğünde sadece 17 bin kişi ile görev yapan bir teşkilatız" diye konuştu.

Bilgetürk, Yalova Gümrük Müdürlüğü'nün A sınıfı bir gümrük idaresi olarak denetiminde 3 adet A tipi genel antrepo, 5 adet C tipi özel antrepo, 2 adet geçici depolama yeri bulunduğunu anlattı.



"Müdürlüğümüz gözetim ve denetiminde İtalya'nın Trieste ve Fransa'nın Sete limanlarına haftanın 6 günü 7 sefer düzenlenmektedir. Son 4 yılda ithalat ve ihracat toplamı dış ticaret hacmimiz 2 milyar dolardan 4 milyar dolara çıkmış, gelen-giden gemi sayısı bin 559'dan 2 bin 594'e, gelen-giden TIR sayısı 64 bin 206'dan 109 bin 954'e, gelen-giden yolcu sayısı bin 993'ten 2 bin 206'ya çıkmıştır. 24 Eylül 2024 tarihinden itibaren müdürlüğümüzde otomobil ithalatı da başlamış ve 95 beyannamede 13 bin 392 araç serbest dolaşıma girmiştir."

Vira Haber