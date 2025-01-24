Karaman'da 50 Yıllık Su İhtiyacı İçin Yapılan Baraj Kurudu

Havadan çekilen görüntülerde barajın yapımı için kamulaştırılan bahçe ve tarlaların izleri ortaya çıktı.

Karaman'a 30 kilometre uzaklıktaki İbrala Barajı, 58 metre yüksekliğe ve 134 milyon metreküp kapasiteye sahip. 2012 yılında su tutmaya başlayarak hizmete açılan baraj, 2019 yılında yağışların iyi olması nedeniyle yüzde 100 doluluk oranına ulaştı. Ancak yaşanan kuraklık nedeniyle 5 yıl içerisinde kuruma noktasına geldi. Barajın 2019'da tamamen dolarak taşması ise o tarihlerde çekilen fotoğraf karelerinde kaldı.

“Karaman nüfusunun yüzde 85'i geçimini tarımdan sağlıyor”

Karaman Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Bayram, Karaman'daki baraj ve göletlerin bir bir kuruduğunu söyledi. Mehmet Bayram, kuruma noktasına gelen 134 milyon metreküp su kapasitesine sahip İbrala Barajı yapılırken, 2050 yılına kadar tarımsal sulama ve Karaman'ın içme suyunu karşılamasıyla ilgili öngörüler olduğunu hatırlatarak, "Ancak bugün baktığımızda barajda 1 milyon metreküpün altında su kaldığını görüyoruz. Şu an barajda kalan su tarımsal sulamada kullanılamadığı gibi içme suyuna da yetmiyor. Bölgemizin yeterince yağış almaması nedeniyle bu sıkıntılar tüm Türkiye'de olduğu gibi Karaman ve Konya Ovası'nda derinden hissedilir hale gelmiştir. Karaman nüfusunun neredeyse yüzde 85'i tarımdan geçimini sağlıyor. Karaman ve Konya Ovası Türkiye'yi besleyen ovalardır. Sadece barajlarda değil, yeraltı kuyularında da sıkıntılar yaşıyoruz. Şu an suyu bulunan tek barajımız Gödet Barajı kaldı. Beklenen yağışlar olmaz ise Karaman tarımını ciddi anlamda etkileyecektir” diye konuştu.

Vira Haber