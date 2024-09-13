Kaçak Balık Avına Geçit Yok

Bursa Büyükşehir Belediyesi iştiraki Tarım Peyzaj A.Ş. Su Ürünleri Birimi ve İl Tarım Müdürlüğü ekipleri, uygunsuz avlanmaya karşı denetimleri sürdürüyor. Yapılan denetimlerde 696 kilogram tekir, 5 kilogram istavrit, 5 kilogram pisi, 80 kilogram çinekop, 15 kilogram bakalyaro mezgit ve 2 adet ıstakoza avlanabilir boyutlara uygun olmaması sebebiyle el konuldu. Yapılan kontrollerde el konular balıklar ve 2 adet ıstakoz denize geri bırakıldı.

Vira Haber