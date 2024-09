Güney Asya Sular Altında Kaldı: En Az 285 Ölü

Güney Asya'da şiddetli geçen muson sezonu ile Yagi Tayfunu nedeniyle yaşanan sel felaketlerinde can kaybı artıyor.

Vietnam, Tayland, Myanmar ve Laos ülkelerinde yüzlerce kişi hayatını kaybederken kayıpların bulunması için arama kurtarma ve mahsur kalanlar için ise yardım çalışmaları zorlu şartlar altında devam ediyor. Güney Asya'da son bir ayda yaşanan şiddetli yağışlar nedeniyle meydana gelen sel ve toprak kaymalarına ilişkin resmi verilere göre Vietnam'da en az 233, Tayland'da en az 33 kişi ve Myanmar'da en az 19 kişi hayatını kaybetti.

Meteoroloji uzmanları şiddetli yağışların bölgede ay sonuna kadar etkili olacağını bildirirken, yetkili birimler ise vatandaşlara gerekli önlemleri alma ve tahliye çalışmaları için uyarılarda bulundu.



Vietnam’da can kaybı 233’e yükseldi

Yagi Tayfunu’nun en çok hasara neden olduğu Vietnam'da yağışların etkisi azalırken yapılan arama kurtarma çalışmaları sonucu felaketin bilançosu da artıyor. Ülkede tayfunun neden olduğu yıkımda ölü sayısı 233'e yükselirken, 103 kişinin halen kayıp olduğu ve en az 800 kişinin yaralandığı bildirildi.

Büyük yıkıma uğrayan Vietnam'a ABD, Avustralya ve Güney Kore’den de destek geldi. Güney Kore hükümeti, ülkedeki afet bölgelerinde devam eden çalışmalarına 2 milyon dolar, Avusturalya hükümeti 2 milyon dolar ve ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) ise 1 milyon dolar insani yardım bağışında bulunduğunu açıkladı.



Myanmar’da ölü sayısı 19 oldu

Myanmar Yangın ve Acil Durum Departmanı (MFSD) tarafından bugün yayınlanan raporda selde hayatını kaybedenlerin sayısının 19’a ulaştığı ve 53 binden fazla hanenin tahliye edildiği bildirildi. Sular altında kalan şehirlerden biri olan başkent Naypyidaw’da birçok uçuşta aksaklıklar ve iptaller yaşanırken, ülke genelinde birçok demiryolu ile otoyolların da sular altında kaldığı bildirildi.



İki ülke arasındaki Mae Sae Nehri taştı

Tayland ve Myanmar ülkeleri arasında bulunan Mae Sae Nehri’nin taşması nedeniyle iki ülkenin sınır şehirleri sular altında kaldı. Her iki ülkenin de askeri birliklerinin tam destek verdiği yardım ve arama kurtarma çalışmaları, zaman zaman etkisini arttıran şiddetli yağış altında devam ediyor.



Tayland Başbakanı afet bölgesini ziyaret etti

Sel ve toprak kaymalarında 33 kişinin hayatını kaybettiği Tayland’da Başbakan Paetongtarn Shinawatra bugün afet bölgesine ziyarette bulundu. Bölgede kurulan acil durum merkezlerini inceleyen başbakan ve heyeti, evlerinden tahliye edilen vatandaşlarla bir araya geldi. Shinawatra yaptığı basın açıklamasında, hükümetin toplam 7 bakanlıkla birlikte ortak bir acil durum çalışması yürütüldüğünü belirtirken, “Öncelikli amacımız su seviyesinin azalmasını beklemeden evlerinde mahsur kalan ihtiyaç sahibi vatandaşları tahliye etmek ve gıda yardımlarında bulunmak” ifadelerine yer verdi.

Vira Haber