Kuşadası’nda Yumurtadan Çıkan Son Yavru Caretta Da Özgürlüğe Kulaç Attı

Doğal güzellikleri ile birçok yaban hayatına ev sahipliği yapan Aydın’ın Kuşadası ilçesinde, deniz kaplumbağaları da yuvalanmaya devam ediyor. Yuvalanma alanlarının dışında olması sebebiyle 2011 yılından bu yana az sayıda gözlemlenen yuvalar, 2023 yılında Kuşadası ve Pamucak sahillerinde artış gösterdi. Bu yıl bölgedeki yuva sayısı 8’e ulaşırken, yuvalardan yavru çıkışları da gerçekleşti. Şu ana kadar kontrol açılışı yapılan 8 yuvadan toplam 361 yavru sağlıklı bir şekilde çıkarak denize ulaştı. Kuluçka sürecinde olan son 2 yuvadan da yavru çıkışları gerçekleşti.



Vatandaşların da artan duyarlılığı karşısında mutlu olduklarını ifade eden Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) Başkanı Bahattin Sürücü; “Kuşadası kumsalları, Türkiye’de deniz kaplumbağaları yuvalama alanları dışında olsa da 2011 yılından bu yana caretta caretta iribaş deniz kaplumbağaları yuva yapmaya başlamıştır. Her yıl birkaç kaplumbağanın yuva yaptığı bölgemizde bu yıl kendi rekorunu kırarak Kuşadası kumsallarında 6, Pamucak sahilinde 2 olmak üzere 8 caretta caretta yuva yaparak yumurtalarını bıraktı. Yuvalardan çıkan 361 yavru denizle buluşturuldu. Tüm kıyıların ikincil konut ve turistik işletmelerle dolu olması nedeniyle, yumurtadan çıkan yavruların ışıklara yönelmemesi için, 45-60 gün aralığında gönüllüler tarafından nöbet tutuldu. Işıklardan korunmaları için örtülü kanal sistemi uygulandı. Son olarak Pamucak sahilinde yuva kontrol açılışı yapıldı. Yuvadan canlı olarak çıkan son yavru caretta denizle buluşturuldu. Doğa Koruma ve Milli Parklar 4. Bölge Müdürlüğü, Aydın DKMP ve İzmir DKMP Şube Müdürlükleri işbirliğiyle, ADÜ Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Oğuz Türkozan’ın bilimsel destekleri, Kuşadası ve Efes Selçuk Belediyesi’nin katkıları ve doğasever gönüllülerin destekleriyle bir sezon daha geride kaldı. Katkı yapan herkese teşekkür ederiz. Önümüzdeki yıl carettaların daha fazla yuva yapmasını beklemekteyiz, hem carettaların hem de yeşil kaplumbağaların beslenme ve kışlama alanlarındaki değişiklikleri takip etmeye devam edeceğiz” dedi.

Vira Haber