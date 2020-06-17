Kaçak İnci Kefali Avına Ağır Darbe

Van Gölü'nde yaşayan ve değerli olarak kabul edilen inci kefalleriyle ilgili kaçak avcılık yapan 65 kişiye toplam 200 bin TL para cezası kesildi.

Üreme döneminde suyun akışının tersine yüzerek göç eden ve nesli korunma altına alınan inci kefalleriyle ilgili avlanma yasağı 15 Nisan'da başlamıştı.

200 BİN TL PARA CEZASI

Av yasağına uymayarak kaçak avcılık yapan 65 balıkçıya toplam 200 bin lira para cezası kesildi.

Yaklaşık 15 bin vatandaşın geçim kaynağı olan İnci Kefalleri, neslini sürdürebilmek için tatlı sulara göç etmeye devam ediyor.

30 TON KAÇAK AVLANMIŞ CANLI ELE GEÇİRİLDİ

İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Görentaş, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

" Yapılan çalışmalar neticesinde toplamda 15 bin metre ağ, 30 ton kaçak avlanmış canlı, 70 ton da ölü balık ele geçirildi. 65 kişiye 1380 Sayılı 'Su ürünleri kanununa muhalefet' suçundan 200 bin lira para cezası uygulandı. Canlı balıklar ekiplerce suya bırakıldı, ölü balıklar da imha edildi.

Yöre halkı daha önce üreme döneminde bu balıkları avlıyordu. Bu nedenle inci kefali üremesini gerçekleştiremiyordu."

Vira Haber