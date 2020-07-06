Merakla Beklenen Katamaran İlk Seferine Çıktı
İsmini balıkçılık faaliyetleriyle sık sık duyduğumuz Düzce'nin Akçakoca ilçesinde belediye tarafından deniz turizmini canlandırmak için hizmete alınan "Pusula Katamaran" isimli gezi teknesi ilk turunu yaptı.
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Yaklaşık 300 kişinin katılımın sağladığı ilk sefere Akçakoca limanından hareket edildi.
Akçakoca sınırlarında olan 35 kilometrelik sahil boyunca tur atan Pusula Katamaran'ın yolculuğu 3 saat sürdü.
Tekne turuna katılanlar müzik eşliğinde eğlenerek, bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.
Olabilecek herhangi bir olumsuzluğa karşı bir zodyak botu da tur boyunca tekneye eşlik etti.
Vira Haber
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