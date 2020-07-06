Merakla Beklenen Katamaran İlk Seferine Çıktı

Yaklaşık 300 kişinin katılımın sağladığı ilk sefere Akçakoca limanından hareket edildi.

Akçakoca sınırlarında olan 35 kilometrelik sahil boyunca tur atan Pusula Katamaran'ın yolculuğu 3 saat sürdü.

Tekne turuna katılanlar müzik eşliğinde eğlenerek, bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

Olabilecek herhangi bir olumsuzluğa karşı bir zodyak botu da tur boyunca tekneye eşlik etti.

Vira Haber