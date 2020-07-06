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Ünlü Sporcunun Yatı Fethiye'de Kaza Yaptı

Ünlü Sporcunun Yatı Fethiye'de Kaza Yaptı

Dünyanın en ünlü tenisçilerinden biri olan Rafael Nadal'In lüks yatı, Fethiye'de kayalıklara çarptı.

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Dünyanın en ünlü tenisçilerinden biri olarak kabul edilen Rafael Nadal, Muğla'nın Fethiye ilçesinde tatil yaparken, teknesi kayalıklara çarptı.

Yapılan çalışmalar neticesinde kayalıklardan uzaklaştırılan tekne, bulunduğu yere demir attı.

Hasar tespit çalışmaları yapıldıktan sonra, yatta seyahati engelleyecek bir durum olmadığı tespit edildi..

YATIN DEĞERİ 38.5 MİLYON TL

Rafael Nadal, 38.5 milyon TL'lik 'White' isimli süper lüks motoryatıyla çıktığı turda, İspanya'nın Mallarco Adası'ndan Fethiye'nin Göcek Mahallesi'ne geldi.

Vira Haber

 

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