Ayşe Olcay ile Perşembe Sohbetleri'nin Konuğu Turmepa Genel Müdürü Semiha Öztürk Oldu

Vira Haber Genel Koordinatörü Ayşe Olcay, her perşembe, denizcilik sektörünün önde gelen isimlerini ağırlamaya devam ediyor. Ayşe Olcay'ın bu haftaki konuğu TURMEPA Genel Müdürü Semiha Öztürk oldu.

TURMEPA'nın faaliyetleriyle ilgili önemli bilgiler veren Öztürk, pandemi süreciyle ilgili de önemli konulara değindi.