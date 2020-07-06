Kaptan Bora Ekşi’nin Katili, Akli Dengem Yok Demişti

Hint Okyanusu’nda taşımacılık yapan Türk bayraklı Karadeniz isimli dökme yük gemisinin makine yağcısı Ergin Aktaş, 20 Aralık 2019 tarihinde geminin kaptanı Bora Ekşi’yi öldürmüştü. Tüm problemlerine ve uyumsuzluğuna rağmen gemide kalmasına izin veren Kaptan Bora Ekşi’yi öldüren ve 6 gemiciyi yaralayan Ergin Aktaş, Sri Lanka’nın Kolombo kentine geçirdiği 3 ay tutuklu kalmasının sonrasında Türkiye’ye getirilmişti.

RAPOR İSTEMİŞTİ

Aktaş, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği’nde verdiği ifadesinde akıl sağlığının yerinde olmadığını ve ceza ehliyeti olmadığını iddia ederek İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Adli Tıp Kurumu’na yazı yazarak cezai ehliyetinin belirlenmesini istemişti.

CEZAİ EHLİYETİ TAM

Dünyayı saran Covid-19 salgını sebebiyle uzayan süreçle birlikte hazırlanan rapor önceki gün açıklandı. Adli Tıp Kurumu uzmanları, Aktaş’ın ‘kişinin işlediği fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılama yeteneği’ ile davranışlarını yönlendirme yeteneğinin yerinde olduğunu belirleyerek ‘Ceza Ehliyeti Tam’ raporu hazırladı. Aktaş için; ‘Suç işleyen failin hem algılama hem irade yeteneği mevcutsa, cezai ehliyetinin tam olduğu kabul edilir. Cezai ehliyeti tam olanlar, işledikleri suçun cezası ile cezalandırılır’ hükmü verildi. Böylece Aktaş için hazırlanacak iddianamede adam öldürmek suçuna tam vurgu yapılacak.

Kaynak: Deniz Kartalı