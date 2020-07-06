Van Gölü'nde Ölü Sayısı Yükseliyor

Gevaş ilçesine bağlı Altınsaç Mahallesi'nden Van Gölü'ne açılan ve bir daha haber alınamayan teknenin bulunması için tüm imkanlar kullanılarak jandarma, JAK, emniyet, AFAD, UMKE ve sağlık ekipleri, yeniden çalışmalara başladı.

SONAR İLE SUYUN ALTI TARANIYOR

Deniz Kuvvetlerinden bir ekibin de katıldığı çalışmalarda 4 sonar ve 4 ROW cihazıyla suyun altı taranıyor. Diğer ekipler de havadan, karadan ve göl yüzeyinde arama faaliyetlerini sürdürüyor.

Van Gölü'nün tamamında yapılan arama çalışmalarında ROW cihazlarıyla 200 metre derinliğe kadar inen ekipler, dünden bu yana 2 kişinin daha cansız bedenine ulaştı. Şu ana kadar 11 kişinin cesedi bulundu fakat tekneye dair henüz bir ize rastlanmadı.

5 KİŞİ TUTUKLANDI, 17 ŞÜPHELİ ARANIYOR

Şimdiye kadar 11 kişinin cesedine ulaşıldığı belirtilen açıklamada, güvenlik güçleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda 5 şüpheli tutuklandı, 3'ü adli kontrolle 7 zanlı serbest bırakıldı.

3 şüphelinin gözaltı sürecinin devam ettiği olayla ilgili 17 zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.

SAK TİMİ GÖNDERİLDİ

Milli Savunma Bakanlığı, Van Gölü'nde göçmenleri taşırken batan tekneyi arama çalışmalarına destek olmak amacıyla Sualtı Arama Kurtarma (SAK) timinin İstanbul'dan Van'a gönderildiğini bildirdi.

Vira Haber