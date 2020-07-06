Hakkı Şen ile Vira Sohbetleri'nin Konuğu Bülend Temur Oldu

Vira Haber Genel Yayın Yönetmeni Hakkı Şen, her pazar, alanında uzman bir ismi Instagram canlı yayında ağırlayarak başta koronavirüs olmak üzere bir çok önemli konuda merak edilenleri konuşuyor.

Hakkı Şen'in bu haftaki konuğu ITU Mezun Dernekleri Platform Başkanı / Türkiye Denizcilik Federasyonu ve ITU DEFAV Önceki Başkanı Bülend Temur oldu.

Koronavirüsün denizcilik sektörüne etkilerinin konuşulduğu programda, koronavirüs salgını süreci ve sonrasında ekonomide, teknolojide ve sosyal hayatta yaşanacak değişikliklere de değindi.

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