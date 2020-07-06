Tam Havalar Isındı Derken Meteorolojiden Sağanak Uyarısı

Havaların mevsim normalleri üzerinde seyrettiği şu günlerde Marmara Bölgesi'nin güneydoğusu, Batı Karadeniz Bölgesi'nin iç kesimleri ile Edirne, Kırklareli, Çanakkale, Kütahya, Uşak, Denizli, Ankara, Eskişehir ve Çankırı çevrelerinde yarın yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Vira Haber