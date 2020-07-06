Tam Havalar Isındı Derken Meteorolojiden Sağanak Uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan son dakika açıklamasına göre, yarın Türkiye'nin kuzey ve iç kesimlerinde havanın parçalı ve yer yer çok bulutlu olacağı tahmin ediliyor.
A+A-
Havaların mevsim normalleri üzerinde seyrettiği şu günlerde Marmara Bölgesi'nin güneydoğusu, Batı Karadeniz Bölgesi'nin iç kesimleri ile Edirne, Kırklareli, Çanakkale, Kütahya, Uşak, Denizli, Ankara, Eskişehir ve Çankırı çevrelerinde yarın yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Vira Haber
Bu haber toplam 93 defa okunmuştur
Etiketler : Meteoroloji, Hava, Sağanak, Sıcak, Yağmur
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.