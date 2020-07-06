Railport’a Sürdürülebilirlik Ödülü

Demir yolu bağlantısı ile çevre dostu taşımacılık ve ekonomiye yapacağı katkılar göz önünde tutularak yapılan değerlendirmeyle “Çevresel ve Sosyal Alanda En İyi Uygulama” kategorisinde bronz madalya alan proje, son yıllarda önemi daha da artan komple lojistik uygulamalarının en iyi örneklerinden biri olarak ön plana çıkıyor.

Müşterilerinin çevresel ve sosyal sorumluluğunu geliştirmedeki başarılarını bağımsız olarak değerlendiren EBRD’nin 2020 yılı Sürdürülebilirlik Ödülleri açıklandı. 11 ülkeden 16 EBRD müşterisine 5 kategoride altın, gümüş ve bronz ödül verildi. Arkas Holding tarafından Avrupa’nın en büyük intermodal lojistik terminali işletmecisi Duisport ortaklığı ile kurulan Railport, çevre ve sosyal bölümü ile bankacılık ekibi tarafından EBRD’nin Sürdürülebilirlik Ödülleri için aday gösterildi. 2020 yılında banka genelindeki takımlardan 47 adayın olduğu ödüllerde Railport’un değerlendirilmesinde, taşımacılığın verimli ve çevre dostu yönünü temsil etmesinin yanı sıra Türkiye’nin ticaretine yapacağı olumlu katkılar da kriter olarak alındı. Yapılan değerlendirmede Railport, “Çevresel ve Sosyal En İyi Uygulama (Environmental & Social Best Practice)” alanında bronz ödülün sahibi oldu.

ÖNCÜ ARKAS’IN, ÖNCÜ KARA LİMANI YATIRIMI

Kartepe kurulacak olan Railport, Türkiye’de multimodal lojistik merkezlerin geliştirilmesini, Avrupa ile Asya arasında intermodal ağın yaygınlaştırılmasını amaçlıyor. Yaklaşık 265 bin metrekare arazi üzerinde ve sanayinin merkezinde yer alan Railport, yükün tahliye edilip tekrardan elleçlenebileceği bir aktarma terminali olacak. Böylelikle hem Çin-Türkiye İpek Yolu hattını besleyecek hem de Doğu Marmara limanlarına hizmet verecek.

Projenin ilk aşamasında yükleme-boşaltma işlemleri için demiryolu hatları, konteyner istif sahaları ve 5.000 metrekare depo inşa ediliyor. Yıllık 100 bin konteyner ve 500 bin ton genel kargo depolama kapasitesi mevcut olan Railport, demir yolu bağlantısıyla da çevreci bir yatırım.

Vira Haber