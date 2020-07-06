Oylar Türkiye’nin Gururu Yalıkavak Marina’ya

“2018-2019 Dünyanın En İyi Süper Yat Marinası” ödülü sahibi Yalıkavak Marina’nın Türkiye’ye büyük bir gurur yaşatmaya davam etmesi için 28 Ağustos 2020 tarihine kadar sizin oylarınızı bekliyor! Hizmete girdiği ilk günden beri dünyanın en prestijli ödüllerini peş peşe toplayan Yalıkavak Marina, The British Yacht Harbour Association (TYHA) 5 Altın Çapa sertifikasına da sahip. 2018-2019 yılında “Dünyanın En İyi Süper Yat Marinası” ödülüne layık görülen Yalıkavak Marina, 2020’de de bu gurur verici unvanı taşımayı hedefliyor.

HER OY ÇOK DEĞERLİ

Bu prestijli unvanın taşımaya devam edilmesi için vereceğiniz her oy çok değerli! TYHA’nın verdiği ödül için oy kullanmak oldukça kolay. https://www.tyha.co.uk/marina-awards#form adresine tıkladıktan sonra sayfada göreceğiniz yere Yalikavak Marina yazın, mail adresinizi ve varsa teknenizin ismini de ekleyerek oy verin (yoksa bu alana herhangi bir kelime de girebilirsiniz.) Oy vermek için bir yat sahibi olmak gerekli değil, dileyen herkes oy verebilir.

EN SAYGIN ÖDÜLÜ KAZANAN İLK VE TEK TÜRK MARİNA

Yalıkavak Marina olarak dünya yatçılık sektörünün en saygın bu ödülünü kazanan ilk ve tek Türk marinası olmanın onurunu her zaman büyük bir gurur ile yaşadıklarını ileten Deniz Akaltan, Marina Direktörü, Yalıkavak Marina; “Marina sektöründe standartları belirleyen, dünyanın önde gelen yatçılık kuruluşu British Yacht Harbor Association tarafından verilen 2018-2019 Dünyanın En İyi Süper yat Marinası ödülünü almış olmak Yalıkavak Marina için büyük bir değer. Yalıkavak Marina olarak önce Akdeniz’in En İyi Süper Yat Marinası ve sonra da 2018-2019 Dünyanın En İyi Süper yat Marinası ödülüne hak kazanarak Türk turizm sektörünün marka elçisi olarak yolumuza devam ediyoruz.” diye belirtti.

MEGA YATLARDAN İLGİ YOĞUN

Uluslararası deniz hudut kapılarının açılmasıyla özellikle yabancı mega yatlardan yoğun ilgi görmeye ve rezervasyon taleplerini almaya başladıklarını da ileten Akaltan; “Deniz hudut kapıları açılır açılmaz artan süper yat trafiği ülkemiz adına çok sevindirici bir gelişme oldu. Covid-19 döneminde aldığımız tedbir ve önlemler yabancı teknelerin rotalarını marinamıza çevirmesini sağladı.

Türkiye ve dünya jet-setinin gözdesi Yalıkavak Marina’mızda ayrıca bu yaz çok çeşitli lüks ve premium seçeneklerin yer aldığı “The Marina Concierge” hizmetlerimiz ile de sadece bir konsiyerj hizmetinden çok öte bir VIP bir butik hizmet deneyimi de sunmaya başladık.

TÜRKİYE’NİN LÜKS TURİZM ALANINDAKİ ELÇİSİYİZ

“Yalıkavak Marina olarak Türkiye'nin lüks turizm alanındaki elçisi olduğumuzun bilincindeyiz. Bu sebeple Bodrum'a daha fazla harcama yapan turistleri getirebilmek için tanıtımlarımıza devam ederken dünyaca ünlü markaları Bodrum'a getirmek gibi ikonik ve değerli küresel projelere de yatırım yapıyoruz. Bu yaz, dünya devlerinden Dior'un Türkiye'deki ilk Dioriviera mağazasını ve dünyanın en lüks gurme markalarından olan Novikov'un özel "Novikov Bodrum" restoranını Yalıkavak Marina'mızda açarak Bodrum'u ziyaret eden konuklara dünya standardında deneyimler sunma geleneğimizi sürdürüyoruz.” diyerek sevindirici gelişmeleri de iletti.

Vira Haber