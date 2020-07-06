Atlı Jandarma Birlikleri İzmir Plajlarını Denetliyor

Türkiye’de koronavirüs önlemleriyle ilgili normalleşmenin başlamasıyla birlikte, yerli ve yabancı turistler plajlara akın etmeye başladı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı plajlarda denetim yapması amacıyla atlı jandarma timini görevlendirdi.

Jandarma’nın sorumluluğundaki plajlarda devriye görevini gerçekleştiren atlı jandarmalar, hem asayişi sağlıyor hem de plajlarda sosyal mesafe ve koronavirüs kurallarına uyulup uyulmadığını denetliyor.

Vira Haber