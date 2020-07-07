BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri 2015 yılında tüm Üye Devletler tarafından kabul edilmiş ve 2030 yılına kadar "herkes için daha iyi ve daha sürdürülebilir bir gelecek" elde etmek için bir yol haritası olmuştur.

MLA College'ın yenilikçi Küresel Sürdürülebilir Kalkınma Programı, Birleşmiş Milletler Eğitim ve Araştırma Enstitüsü'nün bağlı Uluslararası Otoriteler ve Liderler Eğitim Merkezi CIFAL İstanbul ile işbirliği içinde geliştirildi.

Bu vesileyle MLA College alanında en iyilerinin de katıldığı bir açılış programı düzenliyor. Açılış programının konukları; BM Genel Sekreter Yardımcısı ve UNITAR İcra Direktörü Nikhil Seth, BAU Global'in saygıdeğer başkanı Enver Yücel ve Bimco ve TURMEPA Başkanı Şadan Kaptanoğlu olacak.

Etkinliğin moderatörlüğünü MLA Koleji Akademik Operasyonlar Başkanı Dr. Jaimie Cross yapacak.

Vira Haber