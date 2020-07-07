Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Sedef Tersanesi'nde İnceleme Yaptı

Sedef Tersanesi’nde çok maksatlı havuzlu amfibi hücum gemisi TCG Anadolu’nun inşa çalışmalarını sahada analiz eden Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, önümüzdeki yıl Deniz Kuvvetleri’ne teslim edilmesi düşünülen geminin Türkiye’yi uluslararası denizlerde küresel güç haline getirebileceğini söyledi.

TUZLA SEDEF TERSANESİ'NDE İNCELEME

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin deniz ötesi askeri harekat ve insani yardım operasyonu yeteneklerini geliştirecek, TCG Anadolu’nun inşasının devam ettiği Tuzla Sedef Tersanesi’nde inceleme gerçekleştirdi.

EN BÜYÜK TONAJLI GEMİ OLACAK

Varank, Türkiye’de ilk kez üretilen çok maksatlı amfibi hücum gemisinin, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı envanterine dahil olacak en büyük tonajlı gemi olacağını vurguladı.

Varank, geminin milli tank ve zırhlı araçlar olmak üzere 100’e yakın amfibi görev grubunu ve göreve bağlı olarak 30’dan fazla hava aracını taşıyabileceğini bildirdi. Varank, taktik sınıfı insansız hava araçlarının (İHA) bile dikey iniş-kalkış olmadan bu gemiden kalkmasının mümkün olabileceğine işaret ederek, “Bu gemi küresel güç olma yolunda Türkiye’ye önemli kabiliyetler kazandıracak” diye konuştu.