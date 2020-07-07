İzmir'de 276 Mülteciyi Taşıyan Gemi Yakalandı

İzmir'de içinde 276 mültecinin bulunduğu Türk bayraklı yük gemisi, İzmir Emniyeti tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı.

Türk bayraklı yük gemisi içerisine saklanan mülteciler Sahil Güvenlik Komutanlığı, İzmir Emniyeti Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar ile Deniz Liman Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerce yapılan operasyonla yakalandı.

Gemide, Afganistan, Irak, Orta Afrika, Pakistan, İran, Somali, Bangladeş ve Suriye uyruklu olmak üzere toplamda 276 mültecinin yer aldığı açıklandı.

GEMİ SU ALIYORMUŞ

Geminin su aldığının tespit edilmesiyle, Akdeniz’de meydana gelecek bir facianın önüne geçildiği tespit edildi.

Vira Haber