SANMAR Sohar Limanı İçin Sipariş Aldığı 2 Römorkörü Teslim Etti

Sanmar Tersaneleri, Svitzer’in Oman’da devam etmekte olan operasyonlarını güçlendirmek için siparişini aldığı 5 adet römorkörden ilk ikisini başarıyla teslim etmenin ve kalan römorkörlerinin de yakın zamanda teslim edileceğini duyurmanın gururunu yaşıyor.

Yaklaşık bir yıl kadar önce Sohar Industrial Port Company SAOC, dünyanın önde gelen römorkör işletmecisi Svitzer ile Oman’daki Sohar Limanı operasyonları için sözleşme yenilemişti. Yenilenen bu 15 yıllık sözleşme doğrultusunda yeni nesil amaca uygun, yüksek güvenlik standartları ile donatılmış römorkörler ile filonun geliştirilmesi de planlandı.

SVİTZER, SANMAR'A YÖNELDİ

Svitzer, başarı ile devreye alınan ve Fas’ta Tanger Med 2 terminalinde operasyonlarını sürdüren Sanmar’ın yeni tasarımlarından 29 metrelik Bigaçay serisi römorkörlerin ardından, yeni römorkörlerin inşası için de Türkiye’nin dünyaca ünlü römorkör üreticisi Sanmar'a yöneldi.

Svitzer Operasyon Direktörü Leonardo Sonzio "Sohar Limanı ve Serbest Bölge ihalesi sürecinde, Sanmar gerek limanın, gerek bizim gereksinimlerimizi çok iyi anladı, ve müşterilerimize güvenli ve verimli römorkörcülük hizmeti sunabilme hedefimizi destekleyecek gayet güvenilir ve uygun maliyetli çözümü sunmayı başardı.

Ayrıca Sanmar Tersaneleri'nin yüksek kalite standartlarında ürettiği ve zamanında teslim ettiği römorkörlerden oluşan geçmiş performansı da bir başka etmen olarak bu kararı olumlu yönde destekledi." sözleriyle Sanmar Tersaneleri'nin bir kez daha tercih edilmesinin nedenlerini açıkladı.

SİPARİŞİN DETAYLARI

Svitzer’in bu siparişi Sanmar’ın portföyünden beş adet ASD tipi römorkörden oluşuyor. Teknelerin üçü tasarımları Robert Allan Ltd.'e ait RAstar 2900SX Bigaçay, diğer ikisi nispeten daha yeni ve hızla popülerlik kazanmakta olan RAmparts 2200, Sırapınar serisinden. Sırapınar serisi römorkörler 14 Şubat 2020 tarihinde Sohar Limanı’na teslim edildi ve kısa sürede devreye alındı.

TESLİMAT SÜRECİ BAŞARIYLA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Svitzer Sohar Liman Müdürü Peter Rosewall "Teknelerin teslimatı Süveyş Kanalı üzerinden Oman’a Sanmar mürettebatı tarafından gerçekleştirildi. Teslimat süreci başından sonuna kadar Sanmar tarafından profesyonelce yürütüldü. Teslimat tam zamanında ve en önemlisi de güvenli bir biçimde yapıldı." şeklinde yorumlarda bulundu.

MAKSİMUM VERİM, YÜKSEK MANEVRA

SIRAPINAR serisi römorkörler 22.40 metreye 10.85 metre ölçüleri ile 4,5 metrelik bir drafta sahiptirler. Caterpillar 3512C ana makinelerin sağladığı 2x1500kW güç Schottel SRP 1012 ASD pervane ile bir araya getirilmiş ve serbest hız olarak 12 knot ile çekme testlerinde 50 tonun üzerinde güç değeri kaydedilmiştir. Robert Allan Ltd. tasarımcılarının ve Sanmar mühendislerinin engin tecrübeleri ve Svitzer gibi büyük römorkör operatörü müşterilerinin ve onların mürettebatlarının da katkılarıyla, tekne formu birkaç yıl içerisinde daha da geliştirilmiş, maksimum verim ve yüksek manevra kabiliyetine sahip tekneler olarak dizayn edilmişlerdir.

SANMAR TERSANELERİ TASARIMCILARI VE MÜHENDİSLERİ İYİ İŞ ÇIKARDI

Sanmar Tersaneleri Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Gürün "Sohar tekneleri Sanmar Tersaneleri'nin standart römorkörlerinin özgünleştirilmesine verilebilecek en iyi örneklerden biridir. Robert Allan Ltd.’nin en başarılı iki tasarımı Sanmar Tersaneleri tasarımcıları ve mühendislerince Sohar’ın zorlayıcı şartlarına ve çok sıkı bütçe sınırlamalarına uygun olabilecek şekilde geliştirilmiştir." şeklinde açıklamalarda bulundu.

Sözleşmenin diğer kısmını ise yüksek makine otomasyonuna sahip 80 ton çekme gücü kapasiteli, SIRAPINAR serisi römorkörlere göre daha geniş ve daha güçlü 3 adet BIGACAY serisi ASD tipi römorkör oluşturmaktadır. Mürettebat konforu ve güvenliği ile çevresel etkilerin azaltılmasına üst düzeyde önem verilerek inşa edilen bu teknelerin gürültü ve titreşim değerleri de kayda değer ölçüde düşürülmüştür.

29,40 metreye 13,30 metre ana boyutlarında özel bir tasarım olan BIGACAY serisi römorkörler Robert Allan Ltd ve Sanmar Tersaneleri'nin yakın işbirliği ile ortaya çıkmış bir tasarımdır. Oman

konusunda ise bu işbirliğine Svitzer de dahil olmuş ve bütün tarafları memnun eden bir sonuç alınmıştır. Oldukça rağbet gören RAstar serisinin bir versiyonu olan bu tasarım, oldukça yüksek performansta çalışırken bile sıkı durabilen bir tekne olarak tasarlanmıştır. Baş ve kıç üzerinden operasyon yapabilecek şekilde donatılan bu teknede, eskort ve kılavuzluk için eskort vinç ve acil durum çekme operasyonları için çekme kancası bulunmaktadır.

Sohar Liman Müdür Yardımcısı Jacob Bac "Svitzer Liwa ve Svitzer Barka Sohar Limanı'nı yeni bir seviyeye yükseltiyor. Bu teknelerin anlık güçleriyle öylesine güçlü tutuş ve manevra kabiliyetleri var ki, kesinlikle hafife alınmamaları gerekir. Bigaçay serisi teknelerin de yakın zaman içerisinde Sohar’a ulaşmalarını heyecanla bekliyoruz." sözleriyle yorumlarda bulundu.

Vira Haber