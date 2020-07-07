Elazığ'da 9 Milyonluk Kanyonlar Keşfedildi

Elazığ'da 9 milyon yıl öncesine ait olduğu keşfedilen Saklıkapı ve Karaleylek ismi verilen kanyonlarının turizme kazandırılması için inşası tamamlanan iskeleler, tekne yardımı ile çekilerek kurulumu yapıldı.

SAKLIKAPI VE KARA LEYLEK İSİMLERİ VERİLDİ

Elazığ’da Keban Barajı ile Karakaya bağlantı kolu olan yerde iki tane yeni kanyon keşfedildi. Kanyonlara Saklıkapı ve bölgede yaşayan en önemli kuş türlerinden olan Kara Leylek ismi verildi.

YÜZER İSKELE YAPILDI

Turizme kazandırılıp katkı sağlaması için çalışmaları devam eden Saklıkapı ve Kara Leylek kanyonları için valilik koordinesinde İl Özel İdaresi tarafından Baskil ilçesinin Höyük köyünde, diğeri de Saklıkapı kanyonunun girişinde olmak üzere 2 adet yüzer iskele yapıldı.

Uzunluğu 40 metre genişliği 6 metre olan iskele tekne yardımı ile çekilerek Saklıkapı Kanyonunda kurulumu tamamlandı.

Vira Haber