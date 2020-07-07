Ali KA Deniz ile Buluştu
Akbaşoğlu Holding’in 8. gemisi olan Ali KA isimli kimyasal tanker gemisi, bugün Dearsan Tersanesi’nde düzenlenen törenle suya indirildi.
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Filosundaki genç ve modern tankerler bulunan ve bunun yanı sıra bölgesel ticarette, dünyanın önde gelen kimyasal ve petrol üreticilerine, emniyetli taşıma hizmeti veren Akbaşoğlu Holding, 8. gemisi Ali KA’yı suya indirdi. Holding bünyesinde bulunan 7 gemiden 6’sı kimyasal tanker. Bugün suya inen Ali KA gemisiyle birlikte filodaki kimyasal tanker sayısı da 7’ye yükselmiş oldu.
GEMİNİN ÖZELLİKLERİ
11,250 DWT Ali KA gemisi 129,50 metre boyunda 19,80 metre genişliğinde
Vira Haber
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Etiketler : Ali KA, Akbaşoğlu Holding, Gemi, Kimyasal Tanker
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