ZF, e-Mobilite Çalışmalarına Hız Kesmeden Devam Ediyor

30 Haziran 2020 tarihinde birçok ülkenin katılımıyla gerçekleşen ‘Yüksek voltaj altında bireysel hareketlilik - Koronavirüs sonrası elektromobilitenin geleceği nedir?’ konulu online toplantıda ZF’nin stratejileri, öne çıkan teknolojileri ve E-Mobilite çalışmalarının detayları paylaşıldı. Toplantıya ZF Friedrichshafen binek araç teknolojileri bölüm yöneticilerinden Stephan von Schuckmann ve Dr. Michael Ebenhoch ile Ar-Ge bölümü yöneticisi Dr. Dirk Walliser katıldı.

‘Yeni trend açık ve net: e-Mobilite hız kazanıyor. ZF ise bu konudaki gelişmelerin hızını belirleyen marka. 2030 yılına kadar yüksek voltaj sistemleri ile binek otomobil güç aktarma teknolojilerinin yarısından fazlasını biz üretiyor olacağız.‘ sözleriyle Schuckmann, ZF’nin büyüme hızını piyasanın üstünde tutmak istediklerinin vurgusunu yaptı.

Dr. Michael Ebenhoch toplantı sırasında ZF’nin artık içten yanmalı motorlara yönelik aktarma organlarını daha fazla geliştirmeyeceğini ve hibrit ile tamamen elektrikli araçlara uygun, yeni teknolojiye sahip çözümlerin üretimlerini yapacaklarını vurguladı.

Ar-Ge çalışmaları hız kesmeden ZF tarafında sürdürülmekte. Toplantı katılımcılarından Ar-Ge bölüm başkanı Dr. Dirk Walliser, elektrikli tahrik sistemlerindeki son gelişmeleri katılımcılarla paylaştı: ‘Binek otomobil araçlardaki aktarma organları teknolojimizi, elektrikli aks tahrikleri için olan modüler sistemimiz ile yeniden düzenliyoruz.‘ paylaşımında bulunan Dr. Dirk Walliser, elektrikli tahrik teknolojisi ile verimliliği arttıracaklarını sözlerine ekledi.

Vira Haber