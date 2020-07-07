Yeni normalle birlikte başlayan kontrollü turizmin kapsamında yatçılar, yat ve tekne turu organizasyonlarına da başladı.



İMEAK Deniz Ticaret Odası, yatlara asılmak için gönderdiği koronavirüs tedbirlerini içeren afişler Kemer'de yatçılara dağıtıldı. Afişleri yatların görünen kısımlarına asan yatçılar, DTO'ya teşekkür etti.

DENİZ TİCARET ODASI'NA TEŞEKKÜR

Konuyla ilgili açıklama yapan yat işletmecileri "Deniz Ticaret Odamız tarafından hazırlanan yatlarımızda tatilcilerimizin dikkat etmeleri amacıyla üzerinde kuralların yazılı bulunduğu uyarıcı afişlerimizi teknelerimin görülen bölümlerine astık. Her zaman sosyal mesafemize, hijyenimize ve maske kullanımımıza dikkat ediyoruz" dediler.



DTO Antalya Şube Başkanı Ahmet Çetin de her zaman denizcilere destek olduklarını ve olmaya da devam edeceklerini söyledi.

Vira Haber