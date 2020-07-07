TMMOB 40. Dönem Olağan Genel Kurulu Toplantısı’nın Tarihi Belli Oldu
TMMOB 40. Dönem Olağan Genel Kurulu Toplantısı 11 Temmuz’da gerçekleşecek.
A+A-
TMMOB 40. Dönem Olağan Genel Kurulu Toplantısı, 11 Temmuz’da İstanbul Kozyatağı’ndaki TMMOB GEMİMO Genel Merkezi’nde gerçekleşecek.
11 Temmuz Cumartesi günü saat 11.00’da gerçekleşecek olan programda, önemli konuların ele alınması bekleniyor.
Mart ayında yapılması planlanan toplantı, koronavirüs nedeniyle ertelenmişti.
Vira Haber
Bu haber toplam 38 defa okunmuştur
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.