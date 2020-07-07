Kruvaziyer Şirketleri Türkiye İçin Kararını Verdi

Salgının şiddeti artarak devam ederken seferlerini tamamen durdurma kararı alan kruvaziyer şirketleri dünya genelinde salgın etkisinin azalmasıyla yeni rotalarını belirlemeye başladı. Bazı şirketleri yaz sonuna hazırlanırken, diğerleri tekrar seferlere başlamak için 2021’i bekliyor.

KRUVAZİYER GERİ PLANDA KALDI

2016 darbe girişimi ardından birçok kruvaziyer şirketi Türkiye’yi rotalarından çıkarmış ardından 2019 yılında tekrar dahil etmişti. Bu gelişmelerin sonrasında Türkiye’de asıl yükselişin 2020 yılında olması beklenirken koronavirüs salgını nedeniyle tekrar kruvaziyer turizminde geri planda kaldı. Kruvaziyer, salgından en fazla etkilenen sektörlerden biri oldu. Birçok şirket sefer planlarını ağustos ve eylül ayına öteledi. Öncelik ise Avrupa ülkelerine verildi. Bazı şirketler Türkiye’yi 2020’nin kış rotasına dahil ederken, bazıları ise 2021 yaz rotasından çıkardı.

MSC, 2021 YAZ SEZONU İÇİN TÜRKİYE’Yİ LİSTEDEN ÇIKARDI

MSC, Ocak ayında yaptığı açıklamada 2021 yaz sezonunda iki gemi ile Türkiye limanlarına geri döneceği bilgisini paylaşmıştı. İstanbul ve Kuşadası’nı rotaya dahil eden MSC Cruises, 2021 yaz sezonunda Türkiye’ye ortalama 212 bin 500 yolcu taşıyarak Türkiye’den 10 bin misafiri ağırlamayı hedefliyordu. Fakat şirket, salgın sebebiyle bu planını iptal etmek zorunda kaldı.

MSC yetkilileri, salgın dolayısıyla 2021 yaz filosunda yapılan genel değişiklikten kaynaklı Türkiye’yi listeden çıkarttıklarını belirterek “2021 için planlanan Türkiye hareketli/uğraklı programları önümüzdeki bir döneme ertelenmesine yol açtığını bildirmek isteriz. MSC Cruises olarak sizlerle aynı duyguları paylaşıyor ve konuklarımızı Türkiye’den hareketli yapacağımız seferlerle misafir etmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz. Bu zorlu süreci atlatarak güzel günlere yelken açacağımıza inancımız sonsuz” diye konuştu.

CELESTYAL CRUİSES SEFERLERİ 2021’DE BAŞLAYACAK

Türkiye’ye en çok uğrak yapan Celestyal Cruises, salgın sebebiyle 2020 turlarını tüm dünya pazarında erteleyerek cruise seferlerine 2021 yılı Mart ayında başlama kararı aldı. Celestyal Cruises, İstanbul’da yeni yapılan Galataport’a yanaşan ilk gemi olacaktı.

Vira Haber